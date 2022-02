Consommation : Camwater veut produire 300 000 m3 d’eau potable par jour dans 20 villes

La Cameroon Water Utilities Corporation (Camwater) et l’entreprise indienne WPIL, spécialisée dans la mise en service et l’entretien des systèmes de pompage vont construire des centres de production d’eau potable dans 20 villes.

Ces localités sont situées dans six régions du pays. Dans le Centre (Bafia, Bokito, Mbandjock, Ombessa, Nanga Eboko, Ngoumou et Akonolinga), du Littoral ( Manjo et Dibombari), du Nord-Ouest ( Bambui, Bambili, Nkambé, Bali et Fundong); du Sud-Ouest (Kumba et Mamf); de l’Ouest ( Bana et Bansoa) et du Sud ( Ebolowa).

Cet accord de partenariat public-privé (PPP) il va nécessiter un investissement de près de 34 milliards de FCFA. Il sera question de la conception, la réhabilitation et la construction de systèmes d’approvisionnement en eau potable. Ainsi que de la production en moyenne 300 000 m3 d’eau potable par jour. D’après les données de la Camwater, l’entreprise publique de production d’eau potable, la capacité de production d’eau du pays est de 731.080 m3 par jour.

L’implémentation de ce projet fait entrer un troisième acteur qui est l’entreprise camerounaise Nkah Engineering. Cette dernière sera chargée entre autres de la fourniture et l’installation des pompes, la construction des réservoirs de stockage d’eau. D’ici 2032, le Cameroun ambitionne atteindre un taux de desserte en eau potable de 85 %. Selon l’institut national de la statistique, en 2018, le taux d’accès à l’eau potable en zone urbaine était de 77%.