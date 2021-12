Douala : le Premier ministre inaugure un hôtel 5 étoiles

C’est le tout premier établissement de cette catégorie à ouvrir ses portes dans la cité économique. Il abritera d’ailleurs, la délégation de la CAF pendant la CAN.



Le premier ministre, Joseph Dion Ngute, a procédé ce jour à l’inauguration d’un hôtel 5 étoiles à Akwa, dans la ville de Douala. A la veille de la Coupe d’Afrique des nations qui débute le 9 janvier 2022, l’hôtel Krystal est le premier établissement de cette catégorie à être construit dans la capitale économique. Le complexe hôtelier est sollicité pour accueillir la délégation de la CAF.



Sa construction aura coûté un peu plus de 8 milliards de FCFA à son promoteur, l’homme d’affaire camerounais Samuel Foyou. L’infrastructure dispose de 237 chambres, six restaurants, et divers aménagements digne d’un 5 étoiles. Des espaces propices à accueillir les étrangers qui séjourneront à Douala durant la 33e édition de la CAN.