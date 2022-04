Douala : 5319 accidents causés par les poids lourds en 2021

Un plan de circulation va être mis sur pied par la mairie de la ville de Douala afin de limiter ce nombre d’accident impliquant les poids lourds dans la capitale économique.

Les chiffres évoqués par le commandant du groupement régional de la voie publique et de la circulation de Douala font froid dans le dos. En 2021, 5319 cas d’accidents impliquant les gros porteurs ont été enregistrés dans la ville de Douala. Des accidents qui se sont déroulés pour la plupart à la pénétrante Est et se sont soldés par des bilans matériels, corporels ou mortels importants.

Ainsi, l’année précédente, 206 cas d’accidents mortels ont été recensés, 412 cas d’accidents avec un bilan matériels, 989 cas d’accidents avec des conséquences corporels et 1099 cas de blessés. Ces accidents sont causés selon les forces de sécurité par l’imprudence des chauffeurs et le non respect du code de la route.

Pour limiter ces dégâts, le mairie de la ville, Roger Mbassa Ndine et les transporteurs se sont réunis le 20 avril 2022. En effet, il était question d’ élaborer un plan de circulation des poids lourds. Et de mettre en place une politique de stationnement des poids lourds dans la ville de Douala.

Car, selon le directeur de la planification du développement urbain, un poids lourd circule dans la ville toutes les deux minutes. Dans les détails, 820 camions de 2 et 3 essieux, et 553 ensembles articulés circulent au quotidien dans la capitale économique. Ainsi, 50% de ces camions se rendant sur la plateforme portuaire de Douala-Bonabéri, 21% à la zone industrielle de Bonabéri et 25% à la zone industrielle de Douala-Bassa.