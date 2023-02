Décès du ministre Dodo Ndoke : Cabral Libii réclame des clarifications

Le ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique (Minmidt) Gabriel Dodo Ndoke est décédé le 21 janvier à l’hôpital de la Caisse à Yaoundé à la suite d’un malaise. La famille du membre du gouvernement aurait évoqué la thèse d’un empoisonnement. La dépouille du ministre aurait donc été scellée.

Plus de deux semaines après l’annonce de la mort du Minmidt sous fond de soupçons d’empoisonnement, le député Cabral Libii réclame que lumière soit faite. « Le silence gouvernemental et judiciaire sur le décès du Ministre DODO NDOCKE est retentissant. En ce moment où nous demandons justice pour Martinez Zogo, il faut des clarifications sur les circonstances de sa mort. Y a-t-il enquête en cours ? Si non pourquoi le silence ? », s’interroge l’élu ce lundi.

Dodo Ndoke, assurait le poste de ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique depuis le 4 janvier 2019. Avant sa nomination au gouvernement, le natif du département de la Kadey (région de l’Est) était inspecteur des impôts, et sous-directeur du budget, du matériel et de la maintenance au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Minfopra).