Cynthia Fiangan à SUN+ : Haman Mana apporte son soutien à Yolande Bodiong

La journaliste Yolande Bodiong est victime de lynchage sur les réseaux depuis qu’elle a reçu dimanche sur un plateau de Sun+ TV, la jeune Cynthia Fiangan, qui a séjourné à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui pour diffusion de vidéos à caractère pornographique.

Alors qu’une certaine opinion condamne l’invitation de Cynthia Fiangan de son vrai nom Christelle Atangana sur un plateau de télévision et tacle sévèrement Yolande Bodiong, le directeur de publication du journal Le Jour apporte son soutien à la journaliste.

« Yolande Bodiong : balle à terre. Revenons aux principes du journalisme…Rien ne t’interdit de donner la parole à un citoyen jouissant de ses droits civiques. On parle « d’exemples »: qui fixe la barre et fait le casting des » exemples » ? Les propos tenus au cours de l’entretien on été intéressants et je suppose, ont édifié ton public : tu n’as commis aucun écart déontologique. Maintenant pour ceux qui chevauchent les pur-sangs de la morale, il y a ce mot de La Bible : » Que celui qui n’a jamais pêché lui jet..te la première pierre… » », a écrit Haman Mana sous une publication de l’animatrice.

Sortie de prison le 19 septembre 2022 après trois mois de détention pour « outrage public à la pudeur, outrage public aux bonnes mœurs et publications obscènes », Cynthia Fiangan a décidé de reprendre sa vie en main en suivant une formation en haute couture.