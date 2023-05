Centre : les cas de choléra se multiplient

Selon un rapport publié mardi soir par le Centre de coordinations des opérations d’urgence de santé publique (CCOUSP) déjà 6 districts de santé de la région du Centre sont en alerte épidémie de choléra.

Le choléra se porte bien dans le Centre, plus précisément dans la ville de Yaoundé, capitale du Cameroun. Sur la période du 27 mars au 14 avril 2023, quatre nouveaux districts de santé sont en épidémie. Il s’agit des districts de santé de la Cité verte et de Djoungolo à Yaoundé, ainsi que ceux de Mfou et d’Obala.

D’après les chiffres révélés par le CCOUSP, durant cette période, 60 nouveaux cas de choléra dont 1 décès ont été notifiés dans les régions du Centre et du Littoral. Notamment 42 cas dont 1 décès dans la région du Centre, 18 cas dans la région du Littoral.

J’invite les habitants de Yaoundé à plus de vigilance et au respect des mesures de santé publique, car nous continuons d’enregistrer de nombreux cas de choléra dans nos hôpitaux. Aussi, je felicite et encourage les soldats de la santé dont le dévouement permet d’éviter des décès. — Dr MANAOUDA MALACHIE (@DrManaouda) April 29, 2023

Au 19 avril 2023, la situation épidémiologique fait état de 88 cas notifiés et 05 décès pour un taux de létalité de 5,68% », a alertée le ministre Manaouda Malachie dans un récent communiqué. L’épidémie s’est propagée dans de nouveaux districts de santé de Yaoundé à savoir Nkolndongo et Biyem-Assi.

Pour endiguer l’épidémie et empêcher sa propagation à d’autres régions, un système de surveillance a été mis en alerte. En plus, le ministère en charge de la santé s’engage à faire de la sensibilisation, la désinfection des ménages et communautés, la distribution des kits de potabilisation.