CDM 2022 : le Cameroun accroche la Serbie

Au terme de cette rencontre de deuxième journée du groupe G, le Cameroun contraint la Serbie au nul (3-3) et garde un espoir de qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde Qatar 2022.

Un match digne des montagnes russe! Menés dès l’entame de la seconde période 3-1, les Lions Indomptables ont fait preuve de résilience et accrochent les Aigles de Serbie. Une remontée presque parfaite pour le Cameroun grâce aux buts de Vincent Aboubakar et Choupo-Moting.

Alors que tout semblait perdu d’avance pour le Cameroun, Vincent Aboubakar, remplaçant, déjoue le piège du hors-jeu et décoche un tir sur Milinković-Savić et le but est validé (63′). Trois minutes après, le meilleur buteur de la CAN 2022 passe le ballon dans les pieds d’Eric Maxim Choupo-Moting , qui a un filet vide devant lui et n’a aucun problème à taper le ballon. Score final 3-3

Ce score de parité n’arrange aucune deux équipes. Avec un point au compteur, Camerounais et Serbes occupent les dernières places du groupe G. Mais tout reste possible dans cette poule avant Brésil-Suisse à 17h, heure locale. Avec ce match nul, le Cameroun mer fin à une série de huit défaites consécutives en Coupe du monde.