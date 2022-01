CAN 2021 : TikToK devient un partenaire officiel de la CAF

TikTok et la Confédération africaine de football (CAF) annoncent un partenariat unique en son genre qui offrira un contenu exceptionnel pour les fans, à la fois sur le continent et à travers le monde valable dès cette CAN 2021.

Il s’agit du premier partenariat majeur de TikTok en Afrique, en soutien au football, le sport le plus populaire sur le continent. Grâce à cette collaboration, TikTok soutiendra sur un an la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies, le plus grand événement sportif d’Afrique dont le coup d’envoi sera donné le 9 janvier 2022 au Cameroun.

TikTok proposera également du contenu exclusif pour la Ligue des Champions de la CAF TotalEnergies 2022 et la Coupe d’Afrique des Nations Féminine TotalEnergies, Maroc 2022.

Négocié par AGON, le partenariat entre TikTok et la CAF permettra aux fans de célébrer les moments inoubliables des compétitions. Des faits saillants d’avant et d’après-match aux défis liés au football, TikTok deviendra un repère pour l’esprit et la passion de ces événements sportifs emblématiques.

TikTok offrira à sa communauté de nouvelles façons de créer et de s’engager dans le football africain, avec des effets sympas dans l’application, un hub spécial pour les tournois ainsi que des fonctionnalités et des filtres attrayants pour la communauté du football.

Ce partenariat intervient alors que TikTok consolide sa position de plateforme incontournable pour les fans des football masculin et féminin avec les hashtags #football et #Soccer accumulant respectivement 273 et 108 milliards de vues à ce jour. Sur le continent, #AfricanFootball qui enregistre plus de 48,3 millions de vues est la preuve que les Africains sont friands de contenu sur le football.

Avec plus de 1,4 million d’abonnés sur TikTok, le compte officiel TikTok de la CAF est également rapidement devenu un portail du football africain et avec des tournois tels que la CAN, la croissance et l’amour pour le football se poursuivent.

Boniswa Sidwaba, responsable des opérations de contenu de TikTok pour l’Afrique, a déclaré : « Les fans africains n’ont pas pu se rassembler pour célébrer le beau jeu en raison de la réglementation COVID-19. Pour nous, c’est aussi l’occasion de communier à nouveau avec les fans de football du monde entier, à commencer par la très attendue Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies.

« En tant que continent fièrement multiculturel, l’Afrique rayonne de créativité et de talent. Il y a du potentiel exploitable qui peut permettre de cultiver la créativité sur notre plateforme. Nous sommes impatients d’inspirer les fans à célébrer et à participer à la production d’un contenu unique à TikTok, de la manière la plus africaine possible, tout en offrant un excellent divertissement à la communauté. »

Le Secrétaire Général de la CAF, M. Veron Mosengo-Omba, a déclaré : « Nous sommes vraiment ravis d’avoir TikTok à bord en tant que partenaire officiel. Le contenu sur le football en Afrique est très demandé et, avec TikTok, nous sommes en mesure de créer et d’encourager la communauté en ligne à s’engager et à créer le type de contenu qui amènera les deux marques vers de nouveaux publics. Nous sommes impatients de travailler avec TikTok pour créer de véritables expériences de football africain pour les fans du monde entier.

« Ce partenariat reconnaît la CAF non seulement en tant qu’organisme de football, mais aussi en tant que plus grand producteur de divertissement de football en Afrique, offrant aux fans du monde entier des expériences de football de classe mondiale tout au long de l’année. »

D’amples informations seront partagées au cours des prochains jours, notamment sur ce à quoi la communauté du football peut s’attendre sur TikTok. Les fans sont encouragés à suivre les pages des médias sociaux de TikTok Africa pour les mises à jour.

Vous êtes un fan de football désireux de rejoindre l’action sur TikTok ? Pour s’impliquer, rien de plus simple, téléchargez l’application TikTok gratuitement via l’App Store d’Apple, Google Play ou Amazon.

À propos de TikTok

TikTok est la principale destination pour la vidéo mobile. Notre mission est d’inspirer la créativité et d’apporter de la joie. TikTok possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Los Angeles, New York, Londres, Paris, Berlin, Dubaï, Mumbai, Singapour, Jakarta, Johannesburg, Séoul et Tokyo. www.tiktok.com.

CAF | Direction de la Communication