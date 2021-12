CAN 2021 : le ministre des sports a parlé aux Lions Indomptables

Comme il le dit lui-même sur sa page Facebook, pour le compte de la CAN 2021, il a rendu visite au Complexe Mundi. « … Occasion pour leur transmettre le message de soutien du Président de la République, Son Excellence Paul BIYA et celui d’encouragement du Gouvernement pour avoir bravé tous les écueils sanitaires et administratifs afin de répondre à l’appel du staff technique.

« J’ai par la suite émis deux principaux vœux à leur adresse. D’une part, le vœu d’un parcours glorieux lors de la prochaine CAN pour laquelle le Président de la République, le Gouvernement et les nombreux fans du football nourrissent de légitimes espoirs et espérances, à la hauteur des belles, futuristes et prodigieuses infrastructures sportives mises à disposition de la jeunesse par le Chef de l’Etat.

J’ai par ailleurs insisté sur l’impérieuse nécessité de respecter scrupuleusement la bulle sanitaire mise en place par l’encadrement médical afin d’assurer la sûreté et la sécurité sanitaires des joueurs et de leurs encadreurs.

















CAN 2021 : le minsport rencontre les Lions Indomptables

D’autre part, j’ai exprimé aux membres de la sélection nationale, les vœux de santé, de bonheur et prospérité au cours de l’année 2022 qui s’annonce.

Avant moi, ont pris respectivement la parole, M. Éric Maxime CHOUPO MOTING (en lieu et place du Capitaine Vincent ABOUBAKAR permissionnaire), M. François OMAM BIYICK;(Entraîneur adjoint), le Pr. William NGATCHOU (Médecin) et Mme Celine EKO MENDOMO (Vice-présidente de la FECAFOOT) pour exprimer la détermination commune de leurs groupes respectifs, d’atteindre l’objectif commun, à savoir arracher le trophée de la 33e CAN au soir du 6 février 2022.

A la fin de la rencontre, une minute de silence a été observée suite au décès ce jour, du frère de M. Toni CONCEICAO, Entraîneur-sélectionneur des Lions Indomptables, à qui nous avons présenté nos condoléances les plus attristées.