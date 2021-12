NOSO : l’ODS exige le départ de MSF du Cameroun

Dans un communiqué publié ce jour, l’observatoire du développement sociétal (ODS) estime que Médecins sans frontières (MSF) est de connivence avec les combattants séparatistes qui sèment la terreur en zone anglophone. Faisant suite à la dernière prise en charge médicale par MSF d’un séparatiste dans le Sud-Ouest, le coordonnateur général de l’ODS exige de départ de l’organisation humanitaire française du Cameroun.

Ci-dessous, la déclaration signée du coordonnateur général de l’ODS

Fidèle à ses principes et objectifs, l’Observatoire du Développement Sociétal suit étroitement la situation, l’évolution et les péripéties qui ponctuent la vie de la communauté nationale, aux côtés de laquelle il est résolument engagé en qualité de partenaire actif dans tous ses combats en vue d’un mieux-être patiemment construit pour durer et se consolider.

C’est pourquoi, au fil de son existence qui dure une bonne douzaine d’années déjà, l’ODS n’a ménagé aucun effort pour alerter, dénoncer, susciter des actions salvatrices dans les divers fronts d’action qu’il s’est choisis.

En cette fin d’année où chaque fils et fille du Cameroun forme ardemment des vœux de paix et de prospérité pour son pays, des individus sans foi ni loi manifestent leur détermination à détruire les acquis si chèrement conquis, avec une scandaleuse et révoltante complicité de personnes et/ou organisations accueillies avec bienveillance dans notre pays au regard des objectifs nobles qu’elles ont prétendu venir servir chez nous.

Le communiqué de presse du Ministère de la Défense, daté du 27 décembre 2021, et décrivant la tentative par l’organisation Médecins Sans Frontière d’une exfiltration clandestine de terroristes blessés par balles lors de leur confrontation avec les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie de Tinto, Arrondissement de Upper-Bayang, Département de la Manyu, Région du Sud-Ouest le 25 décembre 2021, éventée et neutralisée au Check-point de Nguti le 26 décembre 2021, par les éléments du Bataillon d’Intervention Rapide, vient nous rappeler que l’heure n’est pas à la léthargie, ou à l’auto-encensement, mais plutôt à une vigilance de tous les instants, vigoureuse et rigoureuse.

Que des terroristes, clairement identifiés comme tels et bien connus pour leurs exactions et autres atrocités soient recueillis, et soignés par une organisation à mission humanitaire pourrait peut-être se comprendre. Mais qu’une telle organisation s’engage à préparer et exécuter une véritable opération d’exfiltration, en fournissant par ailleurs toute la logistique y relative, notamment de fausses identités, véhicules médicalisés pour le transport et le transbordement, est sans la moindre ambigüité une atteinte à la sûreté de notre pays, et une violation flagrante des termes de son agrément sur notre sol.

Par cette action – parmi bien d’autres pourrait-on valablement présumer – l’organisation « Médecins sans Frontières » consacre non seulement son indiscutable collusion avec les terroristes qui écument la Région du Sud-Ouest, mais également la nocivité de sa présence au Cameroun.

En d’autres temps, l’ODS avait déjà dénoncé les attitudes floues et équivoques de certaines personnalités qui derrière le bouclier de leur immunité diplomatique ou parlementaire, ont encouragé la mise en place de réseaux séditieux, et activé l’agitation et la malveillance dans notre pays.

Entre des cercueils bourrés d’armes et de munitions, les scènes de tortures et massacres de nos FMO, filmées et diffusées sans aucun scrupule, des explosions entendues de-ci, de-là, de sombres individus mesquins et lâches se réclamant d’une diaspora qui s’attèle à salir le Cameroun comme seule sait le faire leur propre saleté, des personnes et personnalités qui vivent avec nous et parmi nous au quotidien, mais qui brillent plus par leur cynique fourberie que par leur civisme et leur loyauté, il n’est pas envisageable de baisser la garde.

Nos forces de défense ne faibliront pas. Tous les camerounais de bonne foi et épris de paix se mobiliseront autant qu’il faudra, aussi longtemps qu’il le faudra pour construire un pays fier et fort.

C’est pour ce but ultime que l’ODS ne se fixe aucune limite dans son engagement citoyen, et exhorte les autorités à débarrasser notre pays de toute œuvre nuisible d’où qu’elle vienne, de qui qu’elle tienne.

Le Cameroun a à plus d’une occasion démontré son sérieux, sa capacité de gérer de manière ferme mais responsable les différents problèmes auxquels il peut être confronté. Il est donc totalement inutile et contre-productif que soient tolérés sur son sol des activités déstabilisatrices qui aménagent des brèches favorables au chaos.

Le Coordonnateur Général

KOULOU ENGOULOU Lilian Maurice Xavier