CAN 2021 : La meilleure attaque revient au Cameroun

A la fin des matches de groupes de cette CAN, les Lions Indomptables finissent en tête de la poule A avec 7 points, suivis par le Nigeria et la Cote d’Ivoire avec six points chacun.

Le Cameroun détient la meilleure attaque de la compétition au terme des phases de groupes. Les poulains d’Antonio Conceiçao ont sept buts marqués dont 5 reviennent à Vincent Aboubakar (meilleur buteur) et les deux autres à Kark Toko Ekambi. Le capitaine des Lions est suivi de l’attaquant malien Ibrahima Koné avec 3 réalisations.

Dans l’ensemble, on enregistre 68 buts au cours de ce premier tour du tournoi. La Mauritanie éliminée hier, est la seule équipe n’a pas réussi à inscrire le moindre but. La meilleure défense quant à elle revient aux Lions de la Teranga, avec 0 but encaissé.