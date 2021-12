Can 2021 : Eneo investit 2 milliards de Fcfa pour améliorer son offre énergétique

Le fournisseur d’énergie a procédé à la sécurisation des installations dans les stades en particulier et les sites de la compétition en général.

Le concessionnaire Energy of Cameroon (Eneo) annonce avoir investi 2 milliards de Fcfa pour améliorer son offre en électricité durant la Coupe d’Afrique des Nations qui débute dans moins de quatre semaines. Ce montant est issu de l’enveloppe de 100 milliards de Fcfa mobilisée par l’entreprise sur le marché bancaire local en février dernier, apprend-on du journal Ecomatin.

Dans les détails, cet investissement a permis à Eneo de mettre jour les lignes d’alimentation dans les stades, les hôpitaux et les différents sites de la compétition. « Les investissements liés à la CAN qui sont les départs, les secours, et qui ne concernent pas que les hôpitaux, mais également les clients. Nous sommes en train de créer des départs à partir du poste de Kondengui, nous sommes en train de reprendre toute la partie Sud de Yaoundé sur le nouveau poste de Nomayos. Grosso modo, si on évalue ça, on se situe autour de 2 milliards de FCFA », a déclaré Issou Babba, directeur technique région Yaoundé.