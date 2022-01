CAN 2021 : des journalistes algériens agressés au couteau à Douala

Plusieurs hommes de média originaire d’Algérie ont été blessés et dépouillés devant l’hôtel qui abrite leur sélection à Douala.

Dimanche 9 janvier, aux environs de 20 heures, des journalistes algériens sont agressés par des individus armés de couteaux à Douala. La scène s’est déroulée devant l’hôtel ou loge la sélection algérienne au quartier Bonapriso. Selon les informations reçues par notre rédaction, trois journalistes ont été blessés. Parmi eux, deux sont conduits à l’hôpital pour blessures graves. Les malfaiteurs emportent, des téléphones, des passeports ainsi qu’une somme de 5000 euro (environ 3,25 millions de Fcfa).

En conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur d’Algérie Djamel Belmadi est revenu sur cette agression. « J’ai appris ça ce matin très brièvement. Déjà c’est une très mauvaise nouvelle. On a été assez surpris, on en parlé avec le commissaire qui nous suivait pour avoir plus d’information sur le pays ».

« Puis poursuit le sectionneur, Le Cameroun est un pays d’accueil et très pacifique. On espère que ces choses ne se répètent plus. On n’a envie de parler du football. On veut que ça soit la première et de dernière fois qu’on entent cela ici ».