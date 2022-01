CAN 2021: Aboubakar dans l’équipe type de la phase de poules

La Confédération africaine de football a dévoilé l’équipe type du premier tour de la CAN 2021. Parmi ces onze joueursfigure le capitaine des Lions Indomptables.

L’équipe type des phases de groupes de la CAN 2021 est connue.Dans un système 3-3-4, on retrouve en attaque, on retrouve Vincent Aboubakar, désigné par ailleurs, meilleur joueur des phases de poules. Le nigérian Simon Moses et le marocain Sofiane Boufal occupent les ailes.

En milieu de terrain, le capitaine du Syli National Naby Kéita, Yves Bissouma des Aigles du Mali et Musa Barrrow des Scorpions de la Gambie sont alignés. La défense centrale est assurée par l’égyptien Hegazy et le nigérian Troost-Ekong. Sur les cotés, le marocain Achraf Hakimi et Ghislain Konan de la Côte d’Ivoire sont en place.

La surveillance des buts est assurée par l’égyptien Mohamed El-Shenawy. Aucours de cettephase de groupe, le portier n’a encaissé un seul but dans en trois matchs. André Onana est choisi comme remplaçant à ce poste.