Qatar : ça passe ou ça casse pour les Lions

En cas d’une nouvelle défaite ce 28 novembre à Al Wakrah, à partir de 11h au Cameroun, les Lions Indomptables mettraient en danger leurs chances pour les huitièmes de finale de cette 22e Coupe du monde Qatar 2022.

Jour de match décisif pour le Cameroun. La Serbie est au menu des Lions Indomptables ce lundi après leur défaite contre la Suisse dans le groupe G (1-0). Pour cette deuxième journée, Eric-Maxim Choupo-Moting et ses coéquipiers sont dos au mur. L’équipe nationale a obligation de victoire pour espérer se qualifier pour le second tour de la compétition.

Le manager-sélectionneur a d’ailleurs promis « un autre visage » de ses hommes durant ce match crucial face aux Serbes. « On va corriger ce qui n’a pas marché à savoir la finition. Si on avait marqué nos occasions, on ne serait pas dans cette situation. Il faut concrétiser nos actions», a déclaré Rigobert Song en conférence d’après-match dimanche.

Battu aussi lors de son premier match de ce Mondial 2022 (2-0) contre le Brésil, la Serbie sera plus que jamais revancharde. Avec le trio Dusan Vlahovic, Dusan Tadic et Aleksandar Mitrovic, les Serbes vont miser sur un jeu beaucoup plus offensif pour arracher leur ticket de huitième de finale. Sur le papier, Les Aigles partent favoris car 21e au classement FIFA.

Pour rappel, le Cameroun et la Serbie n’ont qu’un seul précédent. Les deux équipes se sont affrontées en match préparatoire de la Coupe du monde 2010. Les hommes de Dragan Stojković avaient battu le Cameroun (4-3).