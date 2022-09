Cameroun-Corée du Sud : « un autre visage » des Lions attendu

Pour sa deuxième sortie dans cette période FIFA, le Cameroun affronte la Corée du Sud ce mardi à 12h (heure locale) sur la pelouse du Séoul World Cup Stadium.

En conférence de presse d’avant-match hier lundi, le sélectionneur des Lions Indomptables a promis une rencontre à l’opposé de la précédente contre l’Ouzbékistan. Laquelle a vu le Cameroun perdre 2 contre 0. De l’avis du manager de la tanière, les erreurs du premier match ne se répèteront pas cet après-midi.

« Ce mardi, ce sera un autre visage par rapport à celui qui a été vu lors du premier match. La rencontre face à la Corée du Sud est d’une autre envergure. Ça ne veut pas dire qu’on a sous-estimé le premier match. Nous sommes dans une continuité, on prend conscience de ce qu’on n’a pas pu faire et on fait que cela ne soit pas des répétitions parce que le but aussi c’est de gagner. », declaré Rigobert Song.