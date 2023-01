Budget 2023: les recommandations du Minfi

Au cours de la cérémonie de lancement du budget de l’Etat de cette année, le ministre des Finances (Minfi) Louis Paul Motaze a invité les acteurs de l’exécution du budget, à prendre leurs responsabilités pour l’atteinte des objectifs de développement du Cameroun.

L’exécution du budget de l’Etat pour l’exercice 2023 a pour point de départ les ordonnateurs, maîtres d’ouvrages et maîtres d’ouvrages délégués. A ces acteurs, le ministre Louis Paul Motaze a exhorté de procéder dès la 23 janvier 2023, au lancement des procédures de tous les marchés qui sont de leur compétence. Objectif, « donner aux opérateurs économiques l’opportunité de soumissionner et de réaliser lesdites prestations dans les délais impartis et conformément aux cahiers des charges prédéfinis ».

En ce qui concerne les opérateurs économiques, « vous êtes les principaux contributeurs au budget de l’Etat, et le niveau de réalisation des recettes fiscales dépend essentiellement de votre adhésion à la politique fiscale du Gouvernement, et de votre volonté à prendre part à sa mise à œuvre. (…) Votre professionnalisme, j’ai envie de dire votre patriotisme économique constitue le socle sur lequel se construit le développement économique et social de la Région », a souligné le Minfi.

Aux élus locaux, les a invité à mobiliser leurs énergies pour accélérer la mise en œuvre des projets retenus dans leur budgets respectifs toit en faisant preuve de plus de réalisme dans le vote des budgets futurs, en tenant compte du niveau de réalisation des budgets précédents et de la capacité d’absorption des crédits mis à leur disposition, afin de ne pas enclencher une spirale d’endettement préjudiciable aux finances publiques.