BIP : 100 milliards accordés à la région du Littoral

C’est le montant dévoilé ce lundi 16 janvier par le ministre des Finances à Douala au cours de la cérémonie de lancement du budget de l’Etat pour l’exercice 2023.

Le budget d’investissement public (BIP) de la région du Littoral est de 100 milliards de FCFA pour l’exercice 2023. Cette enveloppe servira « au renforcement et à la stabilisation du réseau électrique de la ville de Douala, l’aménagement de l’entrée Est de la ville et ainsi que la construction d’un second pont sur la Dibamba, aménagement du débarcadère et du marché de poissons de Youpwe, la réhabilitation du pont sur le Wouri », a détaillé le ministre des Finances, Louis Paul Motaze.

Au niveau régional, les fonds du BIP permettra de poursuivre les travaux de la route Douala-Bonepoupa et Bonepoupa-Yabassi et réhabiliter la section Bekoko-Loum-Pont du Nkam de la route Douala-Bandjoun. Ces travaux de réhabilitation vont concerner également les axes Carrefour Yimo-Barehock-Nkongsamba et Manjo-Mangamba dans le département du Mungo. A Nkongsamba, il est également prévu la construction d’un réseau d’éclairage public et l’achèvement des travaux de la préfecture de la même ville. À Edéa dans la Sanaga Maritime, un pont sera construit.

Dans la région du Sud, le montant de 77,2 milliards de francs CFA a été fixé pour le Budget d’investissement public contre 8 milliards consacrés à la région du Nord et près de 46,5 milliards pour l’Ouest.