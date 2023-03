Bassin agricole de l’Ouest : le projet de désenclavement affiche 57,96%

A date, le ministère des travaux publics (Mintp), maître d’ouvrage du projet ce dit satisfait de l’évolution des travaux.

Rendu au premier trimestre de 2023, les travaux du lot 1 du projet de désenclavement du bassin agricole de la région de l’Ouest affichent un taux d’avancement de 57,96%. Selon le ministère des travaux publics (Mintp), les travaux réalisés par l’entreprise CABTE concernent les itinéraires Baleveng-Bangang-Batcham (17,00km) y compris le contournement du marché Bangang (0,90 km); Batcham-Balessing(12,97 km) et la voirie de Bangang (7,2 km).

« La couche de roulement est exécutée sur 38,077 km. S’agissant des fossés bétonnés, 3425ml sont déjà réalisés sur un total de 15 327ml. Les buses et les dalots sont totalement construits soit 24/24 pour les buses et 05/05 pour les dalots », indique le Mintp. Sur ce projet, la principale difficulté se situe entre le point kilométrique 10+100 et le point kilométrique 10+900 dans le village Bangang, tronçon Baleveng-Bangang-Batcham où l’emprise se trouve occupée par des constructions, ainsi que le réseau d’adduction d’eau à déplacer au niveau de la Commune de Batcham.

Le projet a pour objectif de faciliter l’écoulement des produits agricoles, des aires de production aux marchés locaux et sous régionaux. Et d’améliorer la circulation des biens et des personnes. Coût global du projet : 119,5 milliards de FCFA.