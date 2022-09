Aviation : les contrôleurs aériens réactivent leur préavis de grève

L’information est contenue dans un communiqué rendu public le 20 septembre par l’Union des syndicats des contrôleurs aériens de l’agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (USYCAA) dont le Cameroun est membre.

Les contrôleurs aériens vont entrer en grève du vendredi 23 au dimanche 25 septembre 2022, et plus « jusqu’à la satisfaction totale de toutes ses revendications ». Durant la période, ces employés de la circulation aérienne cesseront toute fourniture de services dans tous les aéroports et espaces aériens concernés.

Pour rappel, les revendications légitimes soulevées sont essentiellement relatives au renforcement des capacités opérationnelles, à l’épanouissement professionnel et au plan de carrière du Contrôleur Aérien de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna).

Il y a un mois, le mot d’ordre de grève des contrôleurs aériens du Cameroun prévu du 25 au 27 aout prochain a été levé. Une concertation entre le ministre des transports Ernest Ngalle Bibehe et les représentants du syndicat national des contrôleurs aériens du Cameroun (Syncac) avait permis de désarmorcer la menace de débrayage.

Cette grève annoncée dans 4 jours pourrait entrainer des perturbations des vols commerciaux dans les 17 pays membres de (Asecna). Sans l’assistance de ces travailleurs de l’aviation, aucun avion ne pourra voler dans l’espace aérien de ces pays, ce qui pourrait également avoir des conséquences sur les vols dans les pays non-membres.

La réactivation de la grève par l’USYCAA fait suite à la non conciliation des négociations du 29 et 30 août 2022 à Dakar. « on a assisté malheureusement depuis lors à la multiplication des attaques administratives et judiciaires contre l’USYCAA et ses syndicats membres, à des menaces et intimidations proférées par la Direction générale de l’ASECNA, à ses attaques répétées contre la liberté syndicale. », précise le communiqué de l’Union syndicale.