Assassinat de Martinez Zogo, le gouvernement réagit

C’est de la plume du ministre de la communication et porte-parole du gouvernement que l’État du Cameroun a réagit au décès du journaliste Martinez Zogo. Il met en avant l’État de droit qu’est le Cameroun. Il se garde bien de dénoncer les multiples détentions des journalistes qui croupissent injustement dans les prisons de la République.

Comme les autres précédents assassinats, OCamer.com est déjà en mesure d’affirmer qu’aucun coupable ne sera jamais arrêté. Pas du moins le vrai coupable. Pour étancher la soif du public, les vrais coupables peuvent en fabriquer de toute pièce. Ces vrais coupables sont tapis dans les strates du gouvernement. Les coupables de l’enlèvement du journaliste Paul Chouta n’ont toujours pas été arrêtés. Ils l’avaient cru mort et l’on abandonné non loin d’une route. On pourrait assumer que ce sont les mêmes qui se sont occupés de Martinez Zogo . Cette fois-ci, ils n’ont pris aucune chance et se sont assuré qu’il trépasse.

Emmanuel Sadi, dans son introduction, est bien heureux que ce soit l’enquête ouverte par le gouvernement qui ait conduit à la découverte du corps de Martinez Zogo

Le Gouvernement de la République informe l’opinion nationale et internationale, que les enquêtes ouvertes dans le but de faire toute la lumière sur la disparition de Monsieur ZOGO Martinez, Chef de chaîne de la radio urbaine dénommée Amplitude FM et Animateur de l’émission quotidienne Embouteillages, ont permis la découverte d’un corps sans vie et en état de décomposition avancée, ce dimanche 22 janvier 2023 aux environs de la localité de Soa, dans la banlieue de la ville de Yaoundé. Emmanuel Sadi

La brutalité que lui ont infligé ses ravisseurs a totalement déformé son corps. Il aurait subi d’importants sévices corporelles et est mort dans une souffrance indescriptible. En l’état, il était impossible d’identifier le corps.

Les vêtements trouvés sur le lieu de la macabre découverte ont été clairement reconnus par l’épouse de ce dernier, comme étant les siens.

Le corps, qui a visiblement subi d’importants sévices corporels, a été transporté à l’hôpital central de Yaoundé, où une autopsie a été immédiatement pratiquée, en vue de son identification. Emmanuel Sadi

Emmanuel Sadi veut contrôler la grogne populaire suite à l’élimination de Martinez zogo

Certainement pour calmer la pression populaire, le ministre indique la poursuite de l’enquête pour trouver les coupables. On sait cependant que depuis quelques semaines, Martinez Zogo dénonçait la dilapidation de la fortune publique. Amougou Belinga, le protégé du ministre des finances, a perçu indûment d’énormes sommes des fonds publics dans des stratagèmes hollywoodiens. Un dossier de plus de 150 pages, bien documentés, envoyé à la Présidente de la Cour d’Appel du Centre, retraçaient les graves faits de détournements de l’argent du contribuable. Mais Emmanuel Sadi patine et fait semblant:

Des recherches actives se poursuivent dans le cadre de l’enquête ouverte, pour retrouver et traduire devant la Justice, les auteurs de ce crime odieux, inqualifiable et inadmissible, et qui ne peut se justifier sous aucun prétexte.

Le Gouvernement de la République condamne avec la plus grande fermeté, cette attaque dirigée contre un homme des médias, et réaffirme que le Cameroun est un Etat de droit, où les libertés sont garanties, y compris la liberté de la presse, et où nul ne peut et ne doit se substituer aux juridictions compétentes, pour se rendre justice. Emmanuel Sadi