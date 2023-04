Après le séisme : Paul Biya offre plus de 600 millions à la Turquie

Le don du chef de l’Etat camerounais a été remis au ministre turc de l’Intérieur, par son homologue camerounais Paul Atanga Nji.

Le président du Cameroun, Paul Biya, a exprimé sa solidarité envers la Turquie après le récent séisme qui a frappé le pays, en offrant une généreuse somme de 602 millions de francs CFA pour soutenir les autorités turques dans leurs efforts de secours et de reconstruction. Le donc du chef de l’État camerounais a été remis au ministre turc de l’Intérieur, par son homologue camerounais Paul Atanga Nji, dépêché en Turquie pour cette mission.

Le séisme, d’une magnitude de 6,9 sur l’échelle de Richter, a frappé la province d’Izmir, dans l’ouest de la Turquie, le 6 février 2023. Il a causé des destructions considérables, entraînant la perte de vies humaines, des blessures et d’importants dégâts matériels. Suite à cette catastrophe, de nombreux pays à travers le monde ont exprimé leur solidarité envers la Turquie et ont offert leur aide pour soutenir les efforts de secours et de reconstruction.

Le président Paul Biya, connu pour son engagement en faveur de la coopération internationale et de l’aide humanitaire, a réagi à cette tragédie en offrant 602 millions de francs CFA aux autorités turques. Cette généreuse contribution du président Biya témoigne de l’amitié et de la solidarité entre le Cameroun et la Turquie, ainsi que de l’engagement du Cameroun envers la coopération internationale pour faire face aux défis mondiaux. Les autorités turques ont chaleureusement remercié le président Biya pour cette aide, qui contribuera à soutenir les efforts de secours et de reconstruction.

Il convient de noter que cette contribution s’ajoute aux efforts continus du Cameroun pour soutenir les pays touchés par des catastrophes naturelles dans le monde. Le Cameroun a régulièrement offert une assistance humanitaire et financière aux pays en difficulté, démontrant ainsi son engagement envers la solidarité internationale et sa volonté d’aider ceux qui en ont besoin.

Cette initiative du président Biya met en lumière l’importance de la solidarité entre les nations dans les moments difficiles, et souligne l’engagement du Cameroun envers la coopération internationale et l’aide humanitaire. Alors que la Turquie fait face aux défis du séisme et des efforts de reconstruction, cette généreuse contribution du Cameroun contribuera à soutenir les autorités turques dans leurs actions pour soulager les souffrances des personnes touchées et pour reconstruire les communautés affectées.