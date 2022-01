Algérie-Sierra Leone : Les Fennecs partent favoris

Après 26 ans d’absence à la CAN, la Sierra Leone fait son retour en face d’un adversaire algérien champion en titre et plus expérimenté.

La rencontre Algérie-Sierra Leone se joue à 13h GMT, ce 11 janvier au stade de Japoma à Douala. La sélection algérienne entame cette compétition en favori. Toutes les données sont à l’avantage des Fennecs qui pour ce premier match de phase de poule, partent vainqueurs.

Pour preuve, les poulains de Djamel Belmadi n’ont perdu aucun de leurs huit derniers matchs en Coupe d’Afrique des nations (6 victoires, 2 nuls). En plus, le pays de Riyad Mahrez est la meilleure sélection buteuse lors des rencontres qualificatives pour la CAN 2021 (19 buts en 6 matches). Quant à la Sierra Leone, elle n’a remporté qu’un seul des six matches qualificatifs.

Coté expérience, l’Algérie championne d’Afrique, participe à sa 19e CAN. Contre une troisième participation pour l’équipe de Sierra Leone. Les deux équipes se sont affrontées une seule fois en Coupe d’Afrique des nations (édition 1996). Un match qui s’est soldé par la défaite des Leone Stars : 0 but contre 2.