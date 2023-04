Affaire Martinez : une plainte contre Reporters Sans Frontières

Elle a été déposée auprès du Tribunal de première instance centre administratif de Yaoundé au Cameroun.

Jean-Claude Shanda Tomne, a introduit le 24 avril 2023 une plainte auprès du Tribunal de première instance centre administratif contre le chef du bureau investigation de Reporters Sans frontières (RSF). Arnaud Froger est accusé de « Mensonges et dissémination de fausses nouvelles, dénonciations calomnieuses, diffamation, trouble de l’ordre public, incitation à la haine et à la guerre civile, atteinte à l’image et à la crédibilité de la nation camerounaise, incitation à l’émeute, à la sédition et au renversement des institutions ».

Selon le plaignant, « Monsieur Froger a manifestement et volontairement opéré une intrusion curieuse dans la conduite des enquêtes en cours en prétextant avoir eu accès aux procès-verbaux des auditions. Il a ensuite usé de cette prétention pour formuler des accusations graves qui ont troublé l’ordre public, porte atteinte à l’image et au crédit de notre pays, en même temps qu’elles ont instrumentalisé la division, la haine, ainsi que les instincts de justice populaire », peut-on lire dans la plainte.