Affaire Malika : le verdict est tombé pour Wilfried Eteki et Camus Mimb

Le tribunal de première instance de Bonanjo à Douala a rendu son verdict ce 3 mars dans l’affaire qui oppose la jeune Malika à Martin Camus Mimb et Wilfried Eteki.

La sentence est tombée. L’ex patron de la radio RSI, Camus Mimb est déclaré non coupable des faits de diffamation et proxénétisme. Mais coupable de complicité des faits reprochés à Eteki. Son acolyte est donc reconnu coupable des faits de publication obscènes et atteinte à l’intimité de la partie civile. Et non coupable de proxénétisme. En plus, Mimb écope de 4 mois de prison ferme avec amende de 500 mille FCFA. Eteki quant à lui est condamné à 9 mois de prison et 1,5 million de FCFA d’amende.

En ce qui concerne Malika Beyemi, la jeune fille de 25 ans recevra 20,3 millions de FCFA pour préjudice sur son image et les frais de procédure. Pourtant, les avocats de la victime ayant travaillé sans honoraires ont demandé des dommages et intérêts d’un montant de 380 millions Fcfa. Soit 100 millions Fcfa de préjudice moral; 150 millions Fcfa droit à l’image; 100 millions Fcfa pour perte d’une chance; 300 000 F de frais de dossier.

En audience hier mercredi, le parquet a retenu deux infractions contre les accusés : atteinte à la vie privée par voie cybernétique et publications obscènes en complicité. A l’origine de cette condamnation, une vidéo pornographique tournée dans le bureau du journaliste Mimb à Bali. Et mettant en scène la jeune Malika qui s’est retrouvée sur les réseaux sociaux.