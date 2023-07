A quand un statut et un salaire aux agents de santé communautaires polyvalents?

Le Premier ministre, Joseph Dion Ngute, a été interpellé par des députés qui demandaient l’accompagnement financier et le recrutement en tant que contractuels d’administration des Agents de santé communautaires polyvalents (ASCP). Ceci afin de stabiliser l’emploi de ces « personnes désignées par la communauté au sein de laquelle elles résident pour assurer le relais entre l’offre de services de soins et ladite communauté principalement dans le domaine de la promotion de la santé de soin et la prévention de la maladie », comme l’a défini le PM Dion Ngute.

Mais pour le Premier ministre, les ASCP sont des membres de la communauté désignés et commis par celle-ci pour veiller au problème de santé et assurer le relais avec la formation sanitaire, « ce qui rend complexe la définition de son statut et la fixation des modalités de sa prise en charge ».

Si le chef du gouvernement reconnaît que le volume de travail et la nécessité de sortir de la précarité qui pourraient exposer les ASCP aux mauvaises pratiques ainsi qu’à des actions en contradiction avec la morale, il déclare que leur recrutement comme agent contractuel d’administration est tributaire de la clarification de leur statut.

Le PM Dion Ngute laisse juste entendre qu’une « profonde réflexion » est en cours sur la définition du statut des ASCP. « Cette question juridique pourrait éventuellement être adressée dans le cadre réglementaire de la participation communautaire qui est en cours d’élaboration ».

Une autre piste serait en effet que les ASCP soient recrutés par les Collectivités territoriales décentralisées. La loi sur la décentralisation de 2019 donne en effet pouvoir aux Collectivités territoriales décentralisées de recruter des catégories de personnel médical.

Stopblablacam

J’aime ça : J’aime chargement…