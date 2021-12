Anthony Pla : « le Cameroun va-t-il se faire « sucrer » la CAN ? »

Sur sa page Facebook, le journaliste s’est exprimé au sujet des rumeurs autour de la délocalisation de la compétition vers un pays étranger.

Une rumeur selon laquelle le Coupe des nations d’Afrique (CAN) pourrait être avancée au 4 janvier 2022 et délocalisée vers un pays étranger a envahi la toile ce 6 décembre, en début de matinée. Un remous qui a poussé le journaliste Anthony Pla à régir « Pour le moment ce ne sont que des rumeurs qui sortent un peu partout… attendons les réponses des instances citées avant de tirer ( la FIFA, ndlr conclusions. Beaucoup de choses ne collent pas dans ce qui est sorti aujourd’hui (…) J’ai posé la question à la FIFA et j’attends une réponse dans la journée de demain», souligne-t-il.

Selon le journaliste, la CAF a dévoilé le 5 décembre 2021 la liste des 219 personnes qui vont composer la délégation officielle lors de la prochaine CAN au Cameroun et ce, malgré les retards et les difficultés que l’organisation peut connaître. Toutefois, fait part de son inquiétude si la Can viendrait être retirée au Cameroun. « Je serai vraiment triste si on enlevait la CAN au Cameroun et à l’Afrique sans oublier les conséquences économiques incroyables que pourrait connaître le pays et quand on parle de conséquences économiques, c’est toujours le peuple qui ramasse en premier ce qui serait une catastrophe. Je ne veux pas voir les gens souffrir encore plus ».