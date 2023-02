Fécavolley : les six chantiers de Bello Bourdanne

Pour son premier mandat de président de la Fédération camerounaise de volleyball (Fécavolley), Bello Bourdanne a déjà esquissé les principaux axes des actions qu’il souhaite mener.

Se mettre vite à l’ouvrage. Elu le 20 janvier 2023 au poste de président de la Fédération camerounaise de volleyball (Fécavolley), Bello Bourdanne est déjà au pied du mur. Le dirigeant dont l’élection a été confirmée au plan national par le ministère des Sports et le Comité olympique (Cnosc) et au plan international par la Confédération et la Fédération internationale de volleyball a présenté à la presse ce jeudi, les principaux axes de sa mandature. Ils sont au nombre de six.

Le dialogue

Malgré les coups reçus, Bello Bourdanne entend tendre la main à tous les acteurs du volleyball camerounais. Raison pour laquelle, l’homme a placé le premier axe de sa mandature sous le signe du dialogue. Il prévoit notamment : l’organisation des états généraux du volleyball ; des rencontres avec la diaspora et les athlètes en rupture de ban avec l’ancienne équipe dirigeante. Bello Bourdanne veut aussi : instaurer un manuel des procédures internes ; mettre sur pied une cartographie des carrières des joueurs, arbitres et entraîneurs ; et contractualiser le personnel du siège de la fédération.

L’organisation sportive et technique

Le 18 février 2023, la Fécavolley lance l’ouverture de la saison sportive à Yaoundé. Une étape importante dans le deuxième axe de la mandature de la nouvelle équipe dirigeante. Notamment l’organisation sportive et technique. Il va s’agir de : booster les ligues régionale ; restaurer le leadership des clubs ; relancer les championnats dans toutes les catégories ; relancer la Convention avec le ministère de l’Education de Base ; créer une Direction du Développement du volleyball ; inciter la création des clubs et centres de formation ; et créer des points régionaux de la DTN

Assainir les rapports avec les institutions

L’autre axe d’action porte sur l’harmonisation des relations avec les institutions. Il est question selon le président de la Fécavolley, de rétablir le dialogue avec le ministère des Sports, le Comité national olympique et sportif du Cameroun, la Confédération et la Fédération internationale de volleyball.

Communication et le marketing

Pour faciliter le rayonnement du volleyball camerounais, la nouvelle équipe dirigeante a prévu des actions au plan de la communication et du marketing. Ces actions tournent autour de l’organisation de séminaires de formation et de recyclage des hommes de médias ; la signature de partenariats avec des groupes de presse. Mais également, rencontrer et fidéliser les sponsors ; rechercher un équipementier ; et encourager la création des produits dérivés (merchandising).

Bientôt un mémorial des icônes du volleyball

Le cinquième axe de la mandature du nouvel Exécutif de la Fécavolley porte sur «le devoir de mémoire». Bello Bourdanne annonce l’organisation d’un mémorial des icônes du volleyball. Le dirigeant prévoit également l’organisation des Awards et la construction d’un musée dédié au volleyball.

Rayonnement international

Enfin, il sera question d’œuvrer au rayonnement du volleyball national au plan international. Bello Bourdanne veut faire du Cameroun un hub du volleyball en Afrique ; accueillir chaque année au moins une compétition continentale ; et encourager et accompagner nos compatriotes qui sollicitent des postes à la CAVB, FIVB et CIO. L’homme s’est donné 100 jours pour faire un premier bilan.