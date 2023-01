Fécavolley : Bello Bourdane élu président 

Bello Bourdane a été porté à la tête de la Fédération camerounaise de volleyball (Fécavolley) au cours d’une Assemblée générale tenue dans la nuit du 20 janvier 2023.

La Fédération camerounaise de volleyball (Fécavolley) a un nouveau président. Il s’agit de Bello Bourdane. L’ancien vice-président de l’instance faîtière a été élu vendredi soir, au cours d’Assemblée générale organisée en application des multiples circulaires du ministère des sports.

Le scrutin qui s’est déroulé à Yaoundé a été placé sous la supervision de la Commission électorale indépendante, des Commissaires du Gouvernement commis pour les besoins de la cause et du représentant du ministre des Sports, Eric Binfon, par ailleurs Conseiller technique N 1 au Minsep. Candidat au poste de président, Bello Bourdanne a raflé la totalité des 88 suffrages valablement exprimés. Même score pour Dr Elias Matip porté au poste de Vice-président et Joe Archange Sama Ngwana comme Chef du département financier (CDF). Seule Carole Ambatta, candidate au poste de Secrétaire général a été élue à 87 voix sur 88, soit 92,97%.

«Le représentant du ministre des Sports et de l’éducation physique a félicité les heureux élus, tous membres statutaires de l’Ag de 2013 et a rappelé pour que nul n’en ignore, que « l’Etat, c’est la Loi »», souligne le communiqué ayant sanctionné les travaux. Conscient que le chantier est vaste, que le temps presse et que les enjeux sont importants, a toute première session du Conseil d’administration de l’équipe de la Réconciliation s’est tenue ce samedi au Mansel Hôtel de Yaoundé. En face, l’équipe dirigeante sortante entend organiser à son tour, sa propre élection. Le scrutin est prévu le 4 février 2023.