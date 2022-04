CAN féminine 2022 : tirage au sort reporté

Initialement prévu le 25 avril, le tirage au sort de la coupe d’Afrique des nations féminine est reporté par la confédération africaine de football qui a fixé une nouvelle date.

La cérémonie du tirage au sort de la CAN 2022 se tiendra finalement le vendredi 29 avril 2022 au Complexe Mohamed VI de Rabat, au Maroc à 20h30 GMT.

Pour cette édition, douze équipes ( contre huit auparavant) vont prendre part à la phase finale de la compétition prévue du 2 au 23 juillet prochain. Sept fois finalistes avec cinq sacrés (1984, 1988, 2000, 2002 et 2017), les Lionnes Indomptables vont tenter d’arracher un sixième titre de championnes d’Afrique.

De mémoire, la dernière CAN féminine, prévue en 2020 au Congo-Brazzaville, avait été annulée par la CAF. Et pour cause, le désistement des autorités congolaises et à la crise du coronavirus.