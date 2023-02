Bello Bourdanne : « faire du volleyball à la base la matrice de notre projection »

Le président de la Fédération camerounaise de volleyball (Fécavolley) était face à la presse ce jeudi à Yaoundé. Bello Bourdanne a exposé les grandes lignes de son ambition.

« Je vous l’annonce, la Fédération Internationale de Volleyball a homologué notre élection, celle tenue le 20 janvier dernier dans la salle de conférences du Ministère des sports.

Nous invitons dès ce jour tous les médias à plus de responsabilités, de respect et de loyauté, car la Fécavolley a un seul et unique président élu et reconnu au Cameroun et à l’international. Il va de soi qu’il n’existe qu’une seule Fécavolley, celle dont je suis président.

Le processus électoral est derrière nous depuis nos élections tenues le 20 janvier 2023. Elections organisées en respect des Statuts de la Fécavolley de 2013, des Circulaires du Ministre des Sports et de l’Education Physique (MINSEP), de la Loi du Sport de 2018, des Statuts de la Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) et de la Charte Olympique.

Quelques minutes après la proclamation des élections du 20 janvier 2023, j’ai fait une déclaration pour indiquer les grandes lignes de notre mandature. Je souhaiterais les reprendre ici. Notre ambition est de créer un cadre propice au dialogue. Ceci sera indubitablement une opportunité de vulgariser le volleyball auprès de toutes les souches sociales.

Collaboration

Au cœur de notre démarche, le travail collaboratif entre toutes les composantes du volleyball camerounais. L’action d’une fédération sportive nationale se mesure par le nombre de ses licenciés et sa capacité à organiser les compétitions internes. Les sélections nationales et les clubs sont pris en charge par l’Etat à travers le ministère de tutelle.

Partant du constat que nous constituons une grande famille, il nous revient de mettre sur pied les jalons de la Réconciliation et du développement. Pour y arriver, il faudra l’implication de tous et de chacun. Il nous faudra un cadre de transparence dans nos actions tant au niveau de l’administration (Assemblée générale) que de celui de la gestion quotidienne des ressources.

Nous allons faire du volleyball à la base la matrice de notre projection pour les années à venir. Nous entendons faire des secteurs des véritables creusets de détection et d’incubation des futurs talents. Nous allons organiser les championnats crédibles, populaires et médiatisés à très court terme ».