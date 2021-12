Surenchère des prix : le cri d’alarme

Il y a définitivement une grave surenchère des prix sur l’étendue du territoire national. Shance Lion interpelle le Président de la République dans sa tour d’Ivoire. Il dénonce un des collaborateurs du Chef de l’État, son ministre du Commerce.

Voici dans leurs intégralités, ses propos :

Excellence Monsieur le Président de la République Paul Biya, l’heure est grave. Les denrées alimentaires au Cameroun sont devenus plus chères que lors des émeutes de la Faim en 2008. Ceci avec la complicité de certains de vos collaborateurs, notamment ceux qu’on appelle vulgairement LA BRIGADE DU MARCHÉ CENTRAL DE YAOUNDÉ.

Ce sont des collaborateurs du Ministre du Commerce qui au fil du temps sont devenus de GRANDS IMPORTATEURS et c’est eux qui fixent les prix des marchandises dans les marchés et c’est toujours eux que le Ministre envoient contrôler les prix. On ne leur change jamais de zone de contrôle afin de maintenir les prix élevés et d’alimenter ce réseau qui affame notre Peuple.

Tenez par exemple, Excellence Mr le Président, en 2008, un litre d’huile raffinée coûtait 1000frs, aujourd’hui le même litre coûte 1300 voir 1500 francs. Il en est de même du riz, du poisson, de la viande…

Excellence Monsieur le Président, même l’eau minérale a augmenté ! L’eau minérale, quelque-chose qu’ils recueillent gratuitement au pied du Mont Cameroun, ils augmentent le prix.

Avoir un plat de plantain sauce tomate viande ou poulet est devenu un luxe dans notre pays. Si rien n’est fait, Excellence Monsieur le Président, notre Pays devra se préparer à une autre GRÈVE DE LA FAIM, ce qui est HONTEUX pour un pays comme le Notre avec toutes ses richesses naturelles.

Dans un Prochain post, j’apporterai quelques pistes de solutions à court et moyen termes. Cependant, dans l’urgence contre la surenchère des prix, il faut :