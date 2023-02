Santé : un nouveau virus frappe aux portes du Cameroun

Détectée chez le voisin de la Guinée Equatoriale, la maladie à virus Marburg a déjà causé 9 décès et 16 cas suspects.

Après le Coronavirus, un autre virus frappe aux portes du Cameroun. En effet, le gouvernement équato-guinéen vient de déclarer une épidémie de maladie à virus Marburg. Elle a été détectée dans la province du Kie-Ntem, limitrophe avec le Cameroun au nord et le Gabon à l’est. Le bilan connu à ce jour fait état de 9 décès dans le Kie-Ntem et de 16 cas suspects présentant des symptômes tels que la fièvre, la fatigue, des vomissements et des diarrhées sanguinolentes.

Pour l’instant, aucun cas n’a été déclaré au Cameroun. Mais Yaoundé se prépare d’ores et déjà à faire face en élaborant un plan de riposte. Mais l’OMS espère que le pire sera évité. « Grâce à l’action rapide et décisive des autorités équato-guinéennes pour confirmer la maladie, la réponse d’urgence peut rapidement être mise en marche afin de sauver des vies et de maîtriser le virus le plus tôt possible », a déclaré Matshidiso Moeti, la directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique.

Dans un communiqué qui date du 13 février dernier, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) indique que « la maladie à virus Marburg est une maladie très virulente qui provoque une fièvre hémorragique, avec un taux de létalité pouvant atteindre 88 % ». Sur le terrain, Malabo a mis sur pied un comité gouvernemental d’urgence sanitaire. Et grâce à l’OMS, des boîtes à gants de laboratoire sont acheminées pour faciliter l’analyse de nouveaux échantillons. L’organisation rappelle aussi qu’il n’existe aucun vaccin pour le moment. Le traitement est essentiellement symptomatique.