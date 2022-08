L’Ambassadeur d’Espagne en fin de séjour

Après quatre années passées au Cameroun, S.E. Ramon Maria Moreno Gonzalez, Ambassadeur du Royaume d’Espagne a fait ses adieux au Chef de l’Etat, S.E. Paul BIYA. C’était au cours d’une audience qui a eu lieu au Palais de l’Unité, dans l’après-midi du mardi 9 août 2022.

Pendant plus d’une heure, le Président de la République et son hôte ont passé en revue la riche et fructueuse coopération entre les deux pays. S’exprimant devant la presse au terme de cette ultime rencontre, l’Ambassadeur espagnol a exprimé sa satisfaction pour l’insigne honneur que lui a fait le Chef de l’Etat. « C’était une audience longue, intense et vraiment, pour moi, fantastique, parce la connaissance des relations entre les deux pays est forte », a- t-il déclaré.

Le diplomate espagnol s’est dit également très impressionné par la parfaite connaissance des réalités du Royaume d’Espagne par le Président Paul BIYA.

Evoquant le bilan de son séjour dans notre pays, l’Ambassadeur Ramon Maria Moreno Gonzalez a déploré l’impact négatif que la pandémie de Covid-19 a eu sur son action, empêchant de conduire à terme certains projets de coopération. Il a émis le vœu de voir la dynamique de coopération se renforcer avec son successeur, car les perspectives de coopération sont prometteuses.

La coopération entre le Cameroun et l’Espagne couvre des domaines aussi variés que l’économie, le social et la culture. Les entreprises espagnoles contribuent au développement de notre pays dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et de la pêche. Les deux pays comptent consolider prochainement leur coopération dans le domaine politique et dans le domaine militaire à travers une collaboration plus étroite de leurs marines nationales respectives.