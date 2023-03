SDF : John Fru Ndi absent au tribunal

Le président du Social Democratic Front a dribblé les juges, lors de la première audience de son procès contre les membres du G27+ ce jeudi.

Le procès de Ni John Fru Ndi s’est ouvert ce jeudi 2 mars 2023 au Tribunal de première instance du Mfoudi c’est à Yaoundé. Le président du Social Democratic Front (SDF) a poursuivi en justice par 34 membres radiés de son parti. Pour cette première audience, le Chairman a répondu aux abonnés absents, apprend-on.

Procès renvoyés

Pourtant, certains de ses plaignants étaient présents. Il s’agit du député et ancien président régional du SDF pour le littoral Jean Michel Nintcheu, l’ancien président régional du SDF pour le Centre Emmanuel Ntonga et Parfait Mbvoum son vice-président. Réunis au sein du G27+, ces derniers violer les statuts du SDF à des fins de privatisation de l’appareil politique. Le procès a été renvoyé le 23 mars 2023. Sur une autre affaire, la procédure en référée portant sur l’annulation des résolutions du NEC a été renvoyé au 9 mars 2023.

Le G27+ déterminé

Pour cette dernière affaire, le G27+ estime que Ni John Fru Ndi est de plus en plus contesté au sein du SDF. Et c’est face à la résistance de la base militante acquise à la noble cause défendue par le G27+, que ce dernier « vient une fois de plus de franchir le rubicon en appliquant maladroitement l’article 8 alinéa 2 (8.2) à trente-quatre (34) cadres et militant(e)s du parti malgré les procédures judiciaires en cours remettant en cause la qualité de membre du NEC des personnes illégalement cooptées », ont-il écrit.

Et d’ajouter : « En excluant les militantes et militants du SDF qui s’opposent farouchement à la liquidation du parti après trente-trois (33) ans de luttes glorieuses, et sa transformation en un fonds de commerce, Ni John Fru Ndi veut ainsi, dans une démarche suicidaire, détruire tout l’héritage des Pères Fondateurs et trahir la confiance mise en lui en son temps par le peuple camerounais ».