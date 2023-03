Coopération : Paul Biya met Louis Paul Motaze en mission

Le ministre des Finances Louis Paul Motaze était l’émissaire du chef de l’Etat auprès de ses homologues Congolais et Centrafricain, Denis Sassou Nguésso et Faustin-Archange Touadera, le 1er mars dernier.

Le Chef de l’Etat camerounais Paul Biya, a dépêché ce mercredi 1er mars 2023 un émissaire au Congo et en République Centrafricaine. Il s’agit du ministre des Finances. Louis Paul Motaze était porteur d’un message du président dont la teneur était réservé à ses destinataires. La mission de l’argentier camerounais a débuté par un voyage au Congo où il a rencontré le président Dénis Sassou Nguesso.

Coopération fructueuse

« J’étais porteur d’un message de son frère et ami, le président Paul Biya. Je n’étais que porteur d’un message, je n’étais pas chargé de dévoiler le contenu dudit message. Le président Sassou Nguesso a pris connaissance du message et je crois que ma mission a été bien remplie », a-t-il déclaré à la presse. Et d’ajouter : « Le président Sassou Nguesso aime très bien évoquer la coopération fructueuse qu’il existe entre le Cameroun et le Congo. Et aussi l’amitié entre les deux chefs d’Etat. Ça été l’occasion d’évoquer encore tous ces sujets ». Après le Congo, l’émissaire du chef de l’Etat camerounais s’est rendu en République centrafricaine pour la même cause.

Notons que Louis Paul Motaze s’est ainsi rendu dans ces deux pays voisins, quelques jours après que le Premier ministre lui a servi une fin de non-recevoir à une demande de se rendre à l’étranger. Louis Paul Motaze a en effet souhaité conduire une délégation à l’étranger pour la signature de l’avenant au contrat relatif au programme de sécurisation des recettes douanières de nouvelle génération. Signature avec la Société Générale de Surveillance (SGS) dont le siège se trouve à Genève en Suisse.

La date et le nom du pays d’accueil n’ont pas été divulgués. Mais le 23 février 2023, le SG des services du premier ministre a écrit au ministre des Finances. Il informait ainsi Louis Paul Motaze que Joseph Dion Ngute n’a pas accordé une suite favorable à sa demande.