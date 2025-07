Inde : trois camerounais arrêtés pour visa expiré

Trois footballeurs camerounais ont été arrêtés par la Sashastra Seema Bal (SSB) et remis à la police au poste de police de Panighata. « Le 8e bataillon de la SSB, compagnie G, Lohagarh, avait reçu des informations selon lesquelles trois ressortissants camerounais devaient participer à un match de football à Panighata, dans la subdivision de Mirik à Darjeeling, et qu’ils avaient dépassé la durée de validité de leur visa.

Nous nous sommes donc répartis en deux équipes et avons attendu dimanche à Panighata et Karma More », a déclaré Santosh Kumar, inspecteur de la SSB. À la fin du match, les trois hommes ont été aperçus dans un véhicule. L’équipe du SSB a arrêté leur véhicule et leur a demandé de présenter les documents nécessaires. Ils n’ont pas pu présenter de visas valides.

« À ce moment-là, une foule importante s’était rassemblée. Nous avons emmené les trois hommes au camp de Lohagarh. Ils ont reçu de la nourriture, puis ont subi un examen médical. Lundi matin, après leur avoir servi le petit-déjeuner, nous les avons remis à la police du commissariat de Panighata », a ajouté l’inspecteur du SSB.

Les trois hommes sont Tjol Ivan (20 ans), Tsowemoho Claude Idriss (27 ans) et Bonha A Nyam Silvain (34 ans). De l’argent indien, des cartes SIM de téléphone portable, une carte de débit, une carte PAN et une carte Aadhar leur ont été confisqués.

