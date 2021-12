Le cœur de Lady Ponce balance entre Eto’o et Mbombo Njoya

Le cœur de Lady Ponce n’est pas à prendre. Mais elle a beaucoup d’amour à donner. Avant la bataille des urnes entre les deux candidats vedettes pour le poste de Président de la Fédération Camerounaise de Football, la chanteuse a tenu à souhaiter la réussite à chacun des candidats.

Bonne chance à vous mes deux frères, que le meilleur gagne.

SAMUEL ETO’O mon frère adoré, comme je t’appelles affectueusement. Tu connais ma considération vis-à-vis de toi et moi également je connais ta considération vis-à-vis de ma petite personne. Ce n’est plus à démontrer, tu m’as tellement apporté, que même après deux vies, je ne pourrais te rembourser ton soutien et ton amour.

Tu es un véritable frère qui protège toujours sa sœur. À chaque dure épreuve, qui m’est arrivée, tu as toujours été là. Je remplirais un livre, si je devais citer tes bienfaits dans ma vie. Ne change pas ton bon cœur, c’est ta plus grande richesse.

Jamais je ne pourrais traversé ton sang mon frère, mes prières t’accompagne.

SEIDOU MBOMBO NJOYA, de par ton papa qui m’a adoptée comme sa fille, je ne peux traverser ton sang.

Alors mes frères vous avez tous les deux, mon soutien et que le meilleur gagne et pourquoi pas, je serais ravie de voir le vainqueur travailler avec son vis à vis, plus tard ensemble pour le bon développement du football au Cameroun ?

Que Dieu bénisse notre beau pays le Cameroun

Autrement dit, le cœur de Lady Ponce a du mal à se pencher.