Cinéma : des acteurs nigérians et ghanéens en tournage au Cameroun

On note la présence entre autres des acteurs Ramsey Noah, Juliet Ibrahim qui vont donner la réplique à la chanteuse camerounaise Mimie dans le film Macarena the dancing girl ».

« Macarena the dancing girl ». C’est intitulé du film actuellement en tournage au Cameroun et qui connait la participation de célèbres têtes d’affiche nigériane et ghanéenne que sont : Ramsey Noah et Juliet Ibrahim. Macarena la danseuse c’est un film inspirant qui raconte l’histoire Rena (Juliet Ibrahim) une femme passionnée de danse confrontée aux préjugés de la société. L’actrice ghanéenne va partager la scène aux cotés des camerounais Mimie dans le rôle de Maria et de l’acteur Epule Jeffrey (Gaston). Un film produit par la camerounaise Solange Ojong.

Depuis un certain temps, le cinéma camerounais aguiche les acteurs nigérians. En 2017 déjà, Syndy Emade a partagé l’affiche avec l’acteur Alexx Ekubo dans « A man for a week-end ». Le film « The fisher man » sorti en 2020 a connu tout autant la participation d’acteurs nigérians. Il est invraisemblablement le film camerounais le plus primé à l’international avec près de 50 nominations et une vingtaine d’awards remportés. Ces productions figurent parmi les rares films camerounais présents sur la plateforme Netflix.