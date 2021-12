Zone Cemac : la Beac veut alléger les banques de 50 milliards de surliquidité

L’opération a été engagée hier 13 décembre dans la sous-région par la Banque des États de l’Afrique centrale (Beac).

La Banque des États de l’Afrique centrale (Beac) a lancé hier 13 décembre, une opération de reprise de liquidité d’un montant de 50 milliards de FCFA auprès des banques en activité de la zone Cemac. Cette opération, est rémunérée au taux d’intérêt fixe de 0,5%, sur une majorité d’un an, apprend-on du communiqué de la Banque centrale.

A cet effet, les banques pouvant répondre à cette offre, souligne la banque centrale, « les établissements de crédit admis au compartiment des interventions de la Beac sur le marché monétaire en qualité d’offreurs de ressources, et n’ayant pas sollicité le refinancement de la Beac au moins une fois sur une période glissante de douze mois ». Par ailleurs, et ce de façon hebdomadaire, la Beac procède à des injections de liquidité dans d’autres banques de la sous-région, désirant capter plus de liquidité auprès de la banque centrale pour satisfaire leurs propres besoins de financement des économies.,

Selon la Beac, la combinaison de ces deux stratégies de reprise et d’injection de liquidité permet non seulement non seulement « d’influencer les conditions d’échange des liquidités entre établissements de crédit », mais aussi les possibilités de financement des économies de la Cemac.