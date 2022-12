Zambo Anguissa : contre le Brésil, « c’est à nous de déjouer les pronostics »

Pour le troisième match de groupes du Cameroun, les Lions Indomptables vont affronter vendredi soir le Brésil, déjà qualifié pour les huitièmes de finale. En conférence de presse d’avant-match ce jeudi, Zambo Anguissa promet de « tout donner » lors de cette rencontre capitale.

« Le Brésil est le favori de ce match et c’est à nous de déjouer les pronostics. C’est le genre de match pour lequel on fait ce métier. On a de quoi les inquiéter. Ce sera un match excitant et on fera tout pour donner le meilleur de nous et faire plaisir à nos supporters. J’ai confiance en mes coéquipiers, mon collectif et mon staff. », a déclaré le milieu de terrain.

Une observation concernant son jeu en sélection n’a pas flatté le joueur. « Je donne toujours le meilleur de moi-même en sélection. On ne peut pas comparer le joueur quand il est en club et quand il est en sélection. Ce n’est pas la même tactique, les mêmes coéquipiers, le même terrain. Je joue avec mon coeur », a tranché le sociétaire de Naples.