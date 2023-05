Yaoundé : une campagne de chirurgies réparatrices gratuites en cours à l’Hôpital militaire

Cette campagne humanitaire se fait en collaboration avec la fondation américaine Restore Worlwide fondée par le Dr Michael Obeng.

1 300. C’est le nombre de personnes souffrant de malformations et d’anomalies congénitales ou acquises que la campagne de chirurgie réparatrice à l’hôpital militaire de Yaoundé compte prendre en charge gratuitement. « Le but de cette mission, ce n’est pas d’opérer un maximum de patients. C’est opérer des patients à qui on va pouvoir donner de l’espoir, on va pouvoir donner du sourire, on va pouvoir donner une vie sociale parce que, malheureusement, les pathologies défigurantes, les malformations sont source d’exclusion », a déclaré, à Africanews, Dr Benjamin Azoulay, spécialiste français en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.

A date, plus de 160 patients ont déjà subi une intervention chirurgicale depuis le lancement le 6 mai dernier. Il était prévu que la campagne s’achève hier,14 mai. Mais elle a été prolongée jusqu’à la fin du mois en cours. « Nous allons continuer à opérer le matin, à midi, le soir jusqu’à tard dans la nuit. Notre souhait, c’est que le maximum possible soit opéré. C’est pour cette raison que le ministre nous a instruit de poursuivre la mission jusqu’au 31 mai », explique le directeur de l’hôpital militaire de Yaoundé, le colonel-médecin Hamadou.

Pour le Dr Michael Obeng, cette mission va au-delà de la simple réalisation de chirurgies réparatrices. Il s’agit de redonner espoir et dignité à des individus qui ont souffert toute leur vie de malformations défigurantes. L’objectif est de les aider à surmonter les défis physiques et émotionnels ainsi que de leur offrir une chance de mener une vie normale, tout en sensibilisant la société aux défis auxquels ils sont confrontés.