Yaoundé : un réseau de production de vinaigre contrefait démantelé 

Le réseau de production et de distribution de vinaigre contrefait à Yaoundé a été démantelé le 11 avril dernier, annonce la gendarmerie nationale.

La solution aqueuse était fabriquée en toute illégalité et dans des conditions d’hygiène et de sécurité non conformes dans une usine de fortune au quartier Manguier, dans le premier arrondissement de Yaoundé, selon la même source. Le vinaigre contrefait était fait à base d’eau, de colorant et d’acide acétique, un conservateur employé notamment comme solvant pour la fabrication de plastique.

L’opération a conduit à la saisie de « milliers » de bouteilles transparentes destinées à contenir ledit produit. Quatre personnes ont également été interpellées, affirme le commandant de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 1, le chef d’escadron Ignatius Akoni, dans une vidéo diffusée sur la page Facebook de la gendarmerie. Les mis en cause sont soupçonnés d’avoir écoulé leurs produits pendant des années sur le marché local, sans jamais être inquiétés.

Le commandant de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 1 affirme que des descentes seront menées sur le terrain pour retirer ce vinaigre du marché, celui-ci pouvant avoir des répercussions sur la santé humaine compte tenu des conditions de fabrication et de conservation