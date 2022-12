Washington : Paul Biya milite pour le développement du secteur spatial en Afrique

Le président du Cameroun Paul Biya est intervenu du mardi au Forum sur la coopération civile et commerciale entre les Etats-Unis et l’Afrique dans le domaine spatial à Washington, en marge du sommet entre les deux parties.

Le chef de l’État camerounais milite pour la connexion de l’Afrique dans le domaine spatial. « Je fais en effet le constat que l’Afrique est particulièrement favorable au déploiement et à l’utilisation des nouvelles technologies de Iinformation et de la communication, qui dépendent actuellement de la mise en orbite de satellites de communication. », a déclaré Paul Biya face aux participants du Forum sur la coopération civile et commerciale entre les Etats-Unis et l’Afrique dna sle domaine spatial.

Mais pour Paul Biya à la tête du pays depuis 36 ans, les capacités des pays africains disposant d’un satellite ne peuvent pas permettre une couverture optimale des besoins du continent. « Conquérir I’espace me semble donc être à la fois une

opportunité et un impératif », a-t-il martelé.

De l’avis du président de la République, un transfert des technologies vers les pays africains s’avère impératif « pour un accès

équitable à l’espace et ses opportunités. Pour y arriver, il appelle « à la solidarité internationale pour aider le continent à relever le défi de sa connexion à l’espace ».