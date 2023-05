Voici pourquoi Jean Bruno Tagne a été convoqué au SED

Le journaliste et directeur général de la chaîne Naja TV Jean Bruno Tagne donne la raison de sa convocation hier lundi au secrétariat d’État à la défense (SED). Dans sa déclaration, il fait savoir qu’il était poursuivi par une association : « Observatoire du Développement Sociétal », ceci pour le compte de Paul Biya Daisy.

« J’ai déféré ce lundi 29 mai 2023 à une convocation au Secrétariat d’État à la Défense (SED) en compagnie de mes conseils, Me Guy Gueyo et Me Ulrichta Monga. Y étant, nous avons été reçus par le sous-lieutenant Moïse Bodo. Après les identifications d’usage, l’officier m’a présenté une plainte en diffamation, injures et autres, déposée par une association dénommée « Observatoire du Développement Sociétal » pour le compte de PAUL BIYA DAISY contre les nommés Bonney Philippe, Chuo Walters et Bakolo Jeremy », a expliqué Jean Bruno Tagne.

D’après le journaliste, les faits présumés diffamatoires portent sur l’émission Club d’Élites diffusée sur Vision 4 le 23 avril à laquelle il ne participais pas. Contrairement à ce qui a été largement partagé sur la toile, sa convocation n’a aucun lien avec l’affaire en cours sur le meurtre de Martinez Zogo.