Vincent Aboubakar : « On a mis de la volonté »

Le Cameroun et la Serbie se sont quittés sur un score de parité (3-3) ce lundi, lors de la 2e journée du groupe G. A l’issue de cette rencontre spectaculaire dont il est l’homme du match, Vincent Aboubakar a livré son ressenti au micro de BeIN Sports en zone mixte.

Je félicite l’état d’esprit de mes coéquipiers parce qu’ils on fait une grosse première mi-temps malgré le fait qu’on ait encaissé deux buts. Et on a senti au banc de touche qu’ils étaient un peu fébriles. Quand le coach m’a appelé, j’ai senti qu’il fallait que j’apporte de la profondeur. C’est pour cela qu’à chaque fois, j’étais derrière Choupo. Dès que je voyais un joueur sur lui, j’essayais de plonger.

J’ai vu hier le match du Maroc, ils ont mis tellement d’intensité et moi j’ai transmis le message à mes coéquipiers : il faut qu’on mette de l’envie, de la volonté. Aujourd’hui on a mis de la volonté et on a arraché un match nul. Il faut donc continuer avec cet état d’esprit.

Vincent Aboubakar, 28 novembre 2022