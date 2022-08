Vers une rentrée scolaire manquée en zone anglophone ?

Dans une vidéo en circulation sur la toile, des combattants séparatistes stipulent que la rentrée scolaire ne débutera qu’à partir du 4 octobre prochain dans les régions anglophones du Cameroun.

La rentrée scolaire prévue le 5 septembre prochain risque être perturbée dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. C’est moins la volonté des sécessionnistes. Pour ces derniers, aucune école ne devrait ouvrir ses portes, exception faite pour les écoles privées, informent les séparatistes dans cette vidéo.

A la reprise des cours en octobre comme soutenue par les séparatistes, ils ont fixé quelques conditions pour le déroulement des classes. A cet effet, ils interdisent l’exécution de l’hymne national dans les écoles, le port des uniformes par les élèves et l’enseignement des leçons en langue française dans ces deux régions anglophones.

Comme lors des précédentes années scolaires, les milices sécessionnistes continuent de troubler le retour à l’école en zone anglophone. Selon l’Unicef, la scolarisation des enfants est en déclin dans ces deux parties du pays. Une analyse récente de l’agence humanitaire des Nations Unies, (UNOCHA) fait savoir que plus de 700 000 enfants sont touchés par les fermetures d’écoles dues à la violence.

« Il s’agit de l’une des crises humanitaires les plus complexes du monde actuel. Les enfants et les jeunes doivent fuir leurs maisons et leurs écoles, sont menacés de violence et d’enlèvement, et sont contraints à des mariages précoces et recrutés dans des groupes armés », a déclaré Yasmine Sherif, directrice de l’organisation Education Cannot Wait.

