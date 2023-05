Un ancien DG de MTN Cameroun dément des accusasse viol sur mineur

Dimanche dernier, une publication largement partagée sur les plateformes digitales a annoncé l’assassinat de Jean Claude Ottou, ancien directeur général après avoir violé une jeune fille de 13 ans. Alors que la nouvelle fait le tour de la toile, le concerné annoncé pour mort se prononce. Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, il dénonce des allégations qu’il qualifie d’infondées et d’attentatoires à son honneur et à celui de sa famille.

« Je m’empresse d’apporter le plus ferme démenti à cette information calomnieuse dénuée de tout fondement« , a écrit Jean Claude Ottou en réponse aux accusations. Il poursuit en soulignant que « la publication sur ma mort inventée et sur les causes de ladite mort révèle une véritable intention de salir mon honneur et celui des membres de ma famille ».

En réponse à ces graves allégations, l’ex top management de la société de téléphonie mobile sud-africaine a déclaré qu’il envisageait des poursuites judiciaires contre les auteurs de la publication. « Je considère cette opération comme un acte de cybercriminalité. Aussi vais-je engager des poursuites judiciaires contre le ou les auteurs de ladite opération, à l’effet de rétablir ma dignité gravement atteinte ».