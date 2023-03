Trois Camerounais décèdent dans un naufrage au large de la Turquie

Révélation faite par l’ambassade du Cameroun en Turquie dans un communiqué signé le 20 mars 2022.

Deux hommes et une femme de nationalité camerounaise ont trouvé la mort après le naufrage d’un bateau. Selon Victor Tchatchouwo, ambassadeur du Cameroun en Turquie, l’incident survenu dans la nuit du 13 mars sur la côte sud-ouest de la Turquie. Les dépouilles des trois compatriotes ont été conservées à la morgue d’Izmir en Turquie, renseigne le diplomate dans son communiqué.

« L’Ambassade poursuit le travail d’identification et invite les familles et autres membres de la communauté camerounaise de Turquie qui seraient à la recherche d’un proche, à bien vouloir nous faire parvenir, de toute urgence, toutes pièces d’identité ou photos, pouvant faciliter les recherches en cours menées par la délégation des fonctionnaires de l’ambassade qui travaillent dur à Izmir », a-t-il déclaré.

La mer Egée est une route importante pour les migrants qui cherchent à rejoindre l’Europe via la Turquie. Selon l’OIM, ce sont donc près de 130 000 personnes qui sont arrivées par la mer en Grèce et en Italie depuis en début de l’année 2016. Et 418 personnes qui sont mortes pendant ces périlleuses traversées. Pour freiner le flux d’immigration clandestine, un accord a été signé entre Ankara et l’Union européenne en mars 2016.