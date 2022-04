Transport-Logistique : Bolloré cède la place à MSC en Afrique

Le Groupe Bolloré a conclu le 31 mars 2022 un accord de 5,7 milliards d’euros avec le Groupe MSC pour la cession de Bolloré Africa Logistics sur le continent africain.

Bolloré Africa Logistics cède 100% de ses activités à MSC. Le contrat des négociations entamées le 20 décembre 2021 a été signé ce 31 mars d’un commun accord. « Cette opération, qui a reçu un avis favorable de chacune des instances représentatives du personnel consultées dans le Groupe Bolloré, concerne les entités portuaires, ferroviaires et logistiques en Afrique ainsi que les concessions portuaires en Inde, au Timor Leste et en Haïti. », informe l’entreprise française.

Selon le communiqué publié par Bolloré jeudi soir, l’opération sera finalisée l’année prochaine. « Cette cession d’activités reste conditionnée à l’obtention d’autorisations réglementaires et des autorités de la concurrence compétentes ainsi qu’à l’accord de certaines des contreparties de Bolloré Africa Logistics. Elle devrait intervenir d’ici la fin du premier trimestre 2023. », lit-on.

Basé à Genève, Mediterranean Shipping Company (MSC) appartient à la famille italienne Aponte. La compagnie revendique une flotte de 560 navires. Et plus de 100.000 employés, avec la gestion de terminaux à Singapour, Long Beach ou Rotterdam.

Ainsi, le géant italo-suisse hérite de Bolloré Africa, des infrastructures dans plus de 20 pays sur l’ensemble du continent. On y trouve un réseau de seize concessions portuaires, des entrepôts et des hubs routiers et ferroviaires.